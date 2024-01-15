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Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 16 января в Харькове и области

Общество 21:11   15.01.2024
Оксана Якушко
Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 16 января в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По Харьковской области: Ночью небольшой снег. 🌨

Утром и днем сильный снег, мокрый снег, местами с дождем ; мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер ночью южный, днем западный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По Харькову: Ночью небольшой снег 🌨. Утром и днем сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега 🌨. Слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер ночью южный, днем западный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 1° тепла.

Читайте также: Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".