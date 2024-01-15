Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 16 января в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По Харьковской области: Ночью небольшой снег. 🌨
Утром и днем сильный снег, мокрый снег, местами с дождем ; мокрый снег. Слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер ночью южный, днем западный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.
По Харькову: Ночью небольшой снег 🌨. Утром и днем сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега 🌨. Слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер ночью южный, днем западный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем от 1° мороза❄️ до 1° тепла.
Читайте также: Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, метеопрогноз, погода, прогноз погоды, сніг, Харьков., Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мокрый снег и гололедица. Какой будет погода 16 января в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".