Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 16 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Утром и днем 16 января по области и городу ожидаются: сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, опасная, погода, предупредили, синоптики, сніг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 16 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".