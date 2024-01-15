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Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики

Общество 14:18   15.01.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде завтра на Харьковщине предупредили синоптики

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 16 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 16 января по области и городу ожидаются: сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 16 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".