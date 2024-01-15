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Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики

Суспільство 14:18   15.01.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 16 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 16 січня по області та місту очікуються: значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 16 січня, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".