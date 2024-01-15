Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області: Вночі невеликий сніг.🌨
Вранці та вдень значний сніг🌨, мокрий сніг, місцями з дощем🌧;
налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер вночі південний⬆️, вдень західний➡️, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По Харкову: Вночі невеликий сніг🌨. Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг,
налипання мокрого снігу🌨. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер вночі південний⬆️, вдень західний➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень від 1° морозу❄️ до 1° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".