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Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області

Суспільство 21:11   15.01.2024
Оксана Якушко
Мокрий сніг і ожеледь. Якою буде погода 16 січня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По Харківській області: Вночі невеликий сніг.🌨

Вранці та вдень значний сніг🌨, мокрий сніг, місцями з дощем🌧;

налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі південний⬆️, вдень західний➡️, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

По Харкову: Вночі невеликий сніг🌨. Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг,

налипання мокрого снігу🌨. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер вночі південний⬆️, вдень західний➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень від 1° морозу❄️ до 1° тепла.

Читайте також: Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".