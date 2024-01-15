Парад подбитой техники РФ устроили ВСУ на Купянском направлении Харьковщины
На Купянском направлении россияне после затишья снова возобновили штурмы, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«За прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак: три на Купянском, 14 на Лиманском после определенного затишья. Боевые действия происходили в районе населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Петропавловка, Макеевка Луганской области. Противник на этом направлении нанес 10 авиаударов, использовал 23 дрона-камикадзе и произвел 574 обстрела территорий из артиллерии и минометов разных калибров. Нашим военнослужащим удалось уничтожить 304 оккупанта. И просто был такой парад уничтоженной техники: всего 67 единиц военной техники были разбиты, среди которых 11 танков, 9 БМП-2, 1 БМП-1 и 1 БМП-2. Это говорит о том, что противник активизировал использование техники для наступательных своих действий», – отметил Фитьо.
В районе Синьковки россияне каких-либо значительных успехов не достигают. Но противник пытается нащупать слабые стороны ВСУ, а защитники в активной обороне дают достойный отпор.
Провести какое-нибудь большое перемещение войск или ротации для врагов практически нет возможности. На Восточном фронте россияне явно несут большие потери, и им нужно в первую очередь пополнять свои воинские части свежими российскими мобилизованными солдатами, чтобы обновить потери, которые они понесли во время боев, отметил Фитьо.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, ВСУ, купянское направление, россияне, рф, синьковка, техника, Фитьо, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне после затишья снова возобновили штурмы, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".