Парад знищеної техніки рф влаштували ЗСУ на Куп’янському напрямку Харківщини
На Куп’янському напрямку росіяни після затишшя знову відновили штурми, повідомив в ефірі нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
«За минулу добу було відбито 17 ворожих атак: три на Куп’янському, 14 на Лиманському після певного затишшя. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка Харківської області та Петропавлівка, Макіївка Луганської області. Противник на цьому напрямку завдав 10 авіаударів, використав 23 дрони-камікадзе та здійснив 574 обстріли територій з артилерії та мінометів різних калібрів. Нашим військовослужбовцям вдалося знищити 304 російських окупанта. І просто був такий парад знищеної техніки: всього 67 одиниць військової техніки розбили, серед яких 11 танків, 9 БМП-2, 1 БМП-1 та 1 БМП-2. Це свідчить про те, що противник активізував використання техніки для наступальних своїх дій, – зазначив Фітьо.
В районі Синьківки росіяни якихось значних успіхів не досягають. Але противник намагається нащупати слабкі сторони ЗСУ, але захисники в активній обороні дають гідну відсіч.
Провести якусь велике переміщення військ чи ротації для ворогів практично немає можливості. На Східному фронті росіяни явно мають великі втрати та їм треба в першу чергу поповнювати свої військові частини свіжими російськими мобілізованими солдатами, щоб оновити ті втрати, які вони зазнали під час боїв, зазначив Фітьо.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, ЗСУ, купянское направление, росіяни, рф, синьковка, техника, Фитьо, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 19:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни після затишшя знову відновили штурми, повідомив в ефірі нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".