Враг запугивает возможной высадкой десанта под Харьковом — комментарий ЦПД
Вражеские каналы активно распространяют новости о возможности высадки российского десанта под Харьковом. Это — ИПсО, подчеркивает Центр противодействия дезинформации СНБО и прогнозирует, что сообщений на эту тему может становиться больше.
«На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ может формировать десант для высадки в тылах наших войск, и в качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в частности возле Харькова. Но РФ не имеет резервов для наступления на Харьков. «Гостомельский сценарий» также маловероятен, сообщил лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко. ВСУ имеют вооружение, которое способно оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты», — говорится в публикации Центра.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: десант, рф, Харьков, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские каналы активно распространяют новости о возможности высадки российского десанта под Харьковом. Это — ИПсО, подчеркивает Центр противодействия дезинформации СНБО и прогнозирует, что сообщений на эту тему может становиться больше.".