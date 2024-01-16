Ворог залякує можливою висадкою десанту під Харковом – коментар ЦПД
Ворожі канали активно розповсюджують новини про можливість висадки російського десанту під Харковом. Це – ІПсО, наголошує Центр протидії дезінформації РНБО та прогнозує, що повідомлень на цю тему може ставати більше.
“Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ може формувати десант для висадки в тилах наших військ, і як приклад згадується Гостомель на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова. Але РФ не має резервів для наступу на Харків. «Гостомельський сценарій» також є малоймовірним, повідомив лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко. ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки“, – йдеться у публікації Центру.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: десант, рф, Харків, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі канали активно розповсюджують новини про можливість висадки російського десанту під Харковом. Це – ІПсО, наголошує Центр протидії дезінформації РНБО та прогнозує, що повідомлень на цю тему може ставати більше.".