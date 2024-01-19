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Смертельный пожар произошел на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 07:51   19.01.2024
Оксана Горун
Смертельный пожар произошел на Харьковщине — ГСЧС

В огне погиб житель села Лозовенька в Изюмском районе на Харьковщине.

Мужчина погиб в результате бытового пожара на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«18 января в 06:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Лозовенька, Изюмского района. Горели конструктивные элементы дома на площади 70 кв. м. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины, 1970 года рождения. Причина пожара связана с воздействием источника зажигания огневого воздействия», — проинформировали спасатели.

За сутки пожарные региона девять раз выезжали тушить пожары в Харьковской области. Ни один из них не был вызван вражескими обстрелами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В огне погиб житель села Лозовенька в Изюмском районе на Харьковщине".