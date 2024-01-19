Смертельный пожар произошел на Харьковщине — ГСЧС
В огне погиб житель села Лозовенька в Изюмском районе на Харьковщине.
Мужчина погиб в результате бытового пожара на Харьковщине, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«18 января в 06:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Лозовенька, Изюмского района. Горели конструктивные элементы дома на площади 70 кв. м. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины, 1970 года рождения. Причина пожара связана с воздействием источника зажигания огневого воздействия», — проинформировали спасатели.
За сутки пожарные региона девять раз выезжали тушить пожары в Харьковской области. Ни один из них не был вызван вражескими обстрелами.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В огне погиб житель села Лозовенька в Изюмском районе на Харьковщине".