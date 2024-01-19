Смертельна пожежа сталася на Харківщині – ДСНС

У вогні загинув мешканець села Лозовенька в Ізюмському районі на Харківщині.

Чоловік загинув внаслідок побутової пожежі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

“18 січня о 06:00 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Лозовенька, Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 кв. м. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1970 року народження. Причина пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу”, – поінформували рятувальники.

За добу вогнеборці регіону дев’ять разів виїжджали гасити пожежі на Харківщині. Жодна з них не була викликана ворожими обстрілами.