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Смертельна пожежа сталася на Харківщині – ДСНС

Події 07:51   19.01.2024
Оксана Горун
Смертельна пожежа сталася на Харківщині – ДСНС

У вогні загинув мешканець села Лозовенька в Ізюмському районі на Харківщині.

Чоловік загинув внаслідок побутової пожежі на Харківщині, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

“18 січня о 06:00 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Лозовенька, Ізюмського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 70 кв. м. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1970 року народження. Причина пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу”, – поінформували рятувальники.

За добу вогнеборці регіону дев’ять разів виїжджали гасити пожежі на Харківщині. Жодна з них не була викликана ворожими обстрілами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вогні загинув мешканець села Лозовенька в Ізюмському районі на Харківщині".