В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице

На станции метро «Героев труда» правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину, который разыскивался Департаментом уголовного розыска Киева.

О нем сообщили инициатору розыска, информирует в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители доставили в подразделения трех вероятных диверсантов и пропагандистов, разоблачили четырех человек в незаконном обороте наркотиков и трех пьяных водителей, а также совместно с военными проверили на блокпостах 3230 транспортных средств.