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В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице

Общество 11:36   19.01.2024
Елена Нагорная
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице

На станции метро «Героев труда» правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину, который разыскивался Департаментом уголовного розыска Киева.

О нем сообщили инициатору розыска, информирует в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители доставили в подразделения трех вероятных диверсантов и пропагандистов, разоблачили четырех человек в незаконном обороте наркотиков и трех пьяных водителей, а также совместно с военными проверили на блокпостах 3230 транспортных средств.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Героев труда» правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину, который разыскивался Департаментом уголовного розыска Киева.".