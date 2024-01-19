В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в столице
На станции метро «Героев труда» правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину, который разыскивался Департаментом уголовного розыска Киева.
О нем сообщили инициатору розыска, информирует в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители доставили в подразделения трех вероятных диверсантов и пропагандистов, разоблачили четырех человек в незаконном обороте наркотиков и трех пьяных водителей, а также совместно с военными проверили на блокпостах 3230 транспортных средств.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Героев Труда, метро, полиция, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Героев труда» правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину, который разыскивался Департаментом уголовного розыска Киева.".