На Салтовке девятерых жителей спасли из горящей девятиэтажки (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
28 октября в Харькове возникло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Героев Труда, 38. Пожар был вызван не боевыми действиями, а, предварительно, коротким замыканием электросети.
На четвертом этаже горела квартира и балкон, а этажом выше еще один балкон. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
В квартиры на верхних этажах поднимался едкий дым, поэтому чрезвычайники бросились спасать жителей. На свежий воздух по лестнице вывели восемерых человек, среди которых четверо детей, а еще одну женщину спасли из горящей квартиры с помощью автолестницы.
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Пожар начался в 14:42 и был полностью ликвидирован в 16:07.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 октября в Харькове возникло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Героев Труда, 38. Пожар был вызван не боевыми действиями, а, предварительно, коротким замыканием электросети.".