На Салтовке девятерых жителей спасли из горящей девятиэтажки (фото)

28 октября в Харькове возникло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Героев Труда, 38. Пожар был вызван не боевыми действиями, а, предварительно, коротким замыканием электросети.

На четвертом этаже горела квартира и балкон, а этажом выше еще один балкон. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

В квартиры на верхних этажах поднимался едкий дым, поэтому чрезвычайники бросились спасать жителей. На свежий воздух по лестнице вывели восемерых человек, среди которых четверо детей, а еще одну женщину спасли из горящей квартиры с помощью автолестницы.

Пожар начался в 14:42 и был полностью ликвидирован в 16:07.