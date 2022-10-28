На Салтівці дев’ятьох жителів врятували з палаючої дев’ятиповерхівки (фото)
28 жовтня у Харкові виникло займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38. Пожежа була спричинена не бойовими діями, а, попередньо, коротким замиканням електромережі.
На четвертому поверсі горіла квартира та балкон, а поверхом вище ще один балкон. Загальна площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
У квартири на верхніх поверхах підіймався їдкий дим, тож надзвичайники кинулися рятувати мешканців. На свіже повітря сходами вивели вісьмох людей, серед яких четверо дітей, а ще одну жінку врятували з палаючої квартири за допомогою автодрабини.
Читайте також: На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли
Пожежа почалася о 14:42 і була повністю ліквідована о 16:07.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Салтівці дев’ятьох жителів врятували з палаючої дев’ятиповерхівки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 жовтня у Харкові виникло займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38. Пожежа була спричинена не бойовими діями, а, попередньо, коротким замиканням електромережі.".