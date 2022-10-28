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На Салтівці дев’ятьох жителів врятували з палаючої дев’ятиповерхівки (фото)

Події 19:17   28.10.2022
Олена Нагорна
На Салтівці дев’ятьох жителів врятували з палаючої дев’ятиповерхівки (фото)

28 жовтня у Харкові виникло займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38. Пожежа була спричинена не бойовими діями, а, попередньо, коротким замиканням електромережі.

На четвертому поверсі горіла квартира та балкон, а поверхом вище ще один балкон. Загальна площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

У квартири на верхніх поверхах підіймався їдкий дим, тож надзвичайники кинулися рятувати мешканців. На свіже повітря сходами вивели вісьмох людей, серед яких четверо дітей, а ще одну жінку врятували з палаючої квартири за допомогою автодрабини.

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Пожежа почалася о 14:42 і була повністю ліквідована о 16:07.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 жовтня у Харкові виникло займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38. Пожежа була спричинена не бойовими діями, а, попередньо, коротким замиканням електромережі.".