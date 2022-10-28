На Салтівці дев’ятьох жителів врятували з палаючої дев’ятиповерхівки (фото)

28 жовтня у Харкові виникло займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв Праці, 38. Пожежа була спричинена не бойовими діями, а, попередньо, коротким замиканням електромережі.

На четвертому поверсі горіла квартира та балкон, а поверхом вище ще один балкон. Загальна площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

У квартири на верхніх поверхах підіймався їдкий дим, тож надзвичайники кинулися рятувати мешканців. На свіже повітря сходами вивели вісьмох людей, серед яких четверо дітей, а ще одну жінку врятували з палаючої квартири за допомогою автодрабини.



Пожежа почалася о 14:42 і була повністю ліквідована о 16:07.