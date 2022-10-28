На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли
Востаннє про подібні наслідки обстрілів російської армії на Харківщині ДСНС інформувала у зведенні за 25 жовтня, а сама пожежа була 24-го – у Дворічній.
“Протягом доби пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – зазначили у зведенні на ранок 28 жовтня харківські ДСНСники.
Усього за добу рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області здійснили 19 оперативних виїздів:
– 5 – на ліквідацію пожеж;
– 5 – на аварійно-рятувальні роботи;
– 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
– 1 – інші виїзди.
Читайте також: Доба на Харківщині пройшла без повітряних тривог та пожеж через обстріли
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 07:36;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Востаннє про подібні наслідки обстрілів російської армії у нашому регіоні ДСНС інформувала у зведенні за 25 жовтня, а сама пожежа була 24-го – у Дворічній".