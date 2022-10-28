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На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли

Суспільство 07:36   28.10.2022
Алексей Наумов
На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли

Востаннє про подібні наслідки обстрілів російської армії на Харківщині ДСНС інформувала у зведенні за 25 жовтня, а сама пожежа була 24-го – у Дворічній.

“Протягом доби пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – зазначили у зведенні на ранок 28 жовтня харківські ДСНСники.

Усього за добу рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області здійснили 19 оперативних виїздів:

– 5 – на ліквідацію пожеж;
– 5 – на аварійно-рятувальні роботи;
– 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
– 1 – інші виїзди.

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    • Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 07:36;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Востаннє про подібні наслідки обстрілів російської армії у нашому регіоні ДСНС інформувала у зведенні за 25 жовтня, а сама пожежа була 24-го – у Дворічній".