На Харківщині – четверта доба без пожеж через російські обстріли

Востаннє про подібні наслідки обстрілів російської армії на Харківщині ДСНС інформувала у зведенні за 25 жовтня, а сама пожежа була 24-го – у Дворічній.

“Протягом доби пожеж, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано”, – зазначили у зведенні на ранок 28 жовтня харківські ДСНСники.

Усього за добу рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області здійснили 19 оперативних виїздів:

– 5 – на ліквідацію пожеж;

– 5 – на аварійно-рятувальні роботи;

– 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

– 1 – інші виїзди.

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Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.