На Харьковщине — четвертые сутки без пожаров из-за российских обстрелов

В последний раз о подобных последствиях обстрелов российской армии в нашем регионе ГСЧС информировала в сводке за 25 октября, а сам пожар был 24-го — в Двуречной.

«В течение суток пожаров, произошедших в результате вражеских обстрелов, не зафиксировано», — отметили в сводке на утро 28 октября харьковские ГСЧСники.

Всего за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совершили 19 оперативных выездов:

— 5 – на ликвидацию пожаров;

— 5 – на аварийно-спасательные работы;

— 8 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

— 1 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 247 взрывоопасных предметов.