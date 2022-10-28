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На Харьковщине — четвертые сутки без пожаров из-за российских обстрелов

Общество 07:36   28.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине — четвертые сутки без пожаров из-за российских обстрелов

В последний раз о подобных последствиях обстрелов российской армии в нашем регионе ГСЧС информировала в сводке за 25 октября, а сам пожар был 24-го — в Двуречной.

«В течение суток пожаров, произошедших в результате вражеских обстрелов, не зафиксировано», — отметили в сводке на утро 28 октября харьковские ГСЧСники.

Всего за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совершили 19 оперативных выездов:

— 5 – на ликвидацию пожаров;
— 5 – на аварийно-спасательные работы;
— 8 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
— 1 – другие выезды.

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    • Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 247 взрывоопасных предметов.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 07:36;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последний раз о подобных последствиях обстрелов российской армии в нашем регионе ГСЧС информировала в сводке за 25 октября, а сам пожар был 24-го — в Двуречной".