На Харьковщине — четвертые сутки без пожаров из-за российских обстрелов
В последний раз о подобных последствиях обстрелов российской армии в нашем регионе ГСЧС информировала в сводке за 25 октября, а сам пожар был 24-го — в Двуречной.
«В течение суток пожаров, произошедших в результате вражеских обстрелов, не зафиксировано», — отметили в сводке на утро 28 октября харьковские ГСЧСники.
Всего за сутки спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области совершили 19 оперативных выездов:
— 5 – на ликвидацию пожаров;
— 5 – на аварийно-спасательные работы;
— 8 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
— 1 – другие выезды.
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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 247 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 07:36;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последний раз о подобных последствиях обстрелов российской армии в нашем регионе ГСЧС информировала в сводке за 25 октября, а сам пожар был 24-го — в Двуречной".