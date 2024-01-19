У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували в столиці

На станції метро “Героїв праці” правоохоронці виявили 25-річного чоловіка, який розшукувався Департаментом карного розшуку Києва.



Про нього повідомили ініціатора розшуку, інформує у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці доправили до підрозділів трьох ймовірних диверсантів та пропагандистів, викрили чотирьох осіб у незаконному обігу наркотиків та трьох п’яних водіїв, а також спільно з військовими перевірили на блокпостах 3230 транспортних засобів.