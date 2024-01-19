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У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували в столиці

Суспільство 11:36   19.01.2024
Олена Нагорна
У метро Харкова спіймали чоловіка, якого розшукували в столиці

На станції метро “Героїв праці” правоохоронці виявили 25-річного чоловіка, який розшукувався Департаментом карного розшуку Києва. 

Про нього повідомили ініціатора розшуку, інформує у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці доправили до підрозділів трьох ймовірних диверсантів та пропагандистів, викрили чотирьох осіб у незаконному обігу наркотиків та трьох п’яних водіїв, а також спільно з військовими перевірили на блокпостах 3230 транспортних засобів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Героїв праці” правоохоронці виявили 25-річного чоловіка, який розшукувався Департаментом карного розшуку Києва. ".