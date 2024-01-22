В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Индустриальном районе Харькова на территории предприятия двое мужчин напали на 53-летнюю женщину.
«20 января в полицию обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила о том, что ее избили и изнасиловали малоизвестные мужчины, пришедшие к ее сожителю. На территории цеха, где работали сожители, между мужчинами возникла ссора, затем драка. Потом злоумышленники нанесли женщине телесные повреждения и изнасиловали ее», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители за несколько часов установили личности нападающих. Ими оказались 21 и 27-летние харьковчане.
Их задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Индустриальном районе Харькова на территории предприятия двое мужчин напали на 53-летнюю женщину.".