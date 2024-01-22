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У Харкові побили й зґвалтували жінку в цеху: затримали двох чоловіків

Події 13:24   22.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові побили й зґвалтували жінку в цеху: затримали двох чоловіків Фото: ГУНП в Харківській області

В Індустріальному районі Харкова на території підприємства двоє чоловіків напали на 53-річну жінку.

«20 січня до поліції звернулась 53-річна жінка. Вона повідомила про те, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працювали співмешканці, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники нанесли жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці за кілька годин встановили особи нападників. Ними виявились 21 та 27-річні харків’яни.

Їх затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 13:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі Харкова на території підприємства двоє чоловіків напали на 53-річну жінку.".