У Харкові побили й зґвалтували жінку в цеху: затримали двох чоловіків

В Індустріальному районі Харкова на території підприємства двоє чоловіків напали на 53-річну жінку.

«20 січня до поліції звернулась 53-річна жінка. Вона повідомила про те, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працювали співмешканці, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники нанесли жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці за кілька годин встановили особи нападників. Ними виявились 21 та 27-річні харків’яни.

Їх затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.