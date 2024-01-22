У Харкові побили й зґвалтували жінку в цеху: затримали двох чоловіків
Фото: ГУНП в Харківській області
В Індустріальному районі Харкова на території підприємства двоє чоловіків напали на 53-річну жінку.
«20 січня до поліції звернулась 53-річна жінка. Вона повідомила про те, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працювали співмешканці, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники нанесли жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці за кілька годин встановили особи нападників. Ними виявились 21 та 27-річні харків’яни.
Їх затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.
Читайте також: Погрожували батьку розстрілом: під час окупації Харківщини зґвалтували жінку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: женщину, задержали, избили, изнасиловали, поліція, Харків, цех;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові побили й зґвалтували жінку в цеху: затримали двох чоловіків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Індустріальному районі Харкова на території підприємства двоє чоловіків напали на 53-річну жінку.".