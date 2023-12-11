Погрожували батьку розстрілом: під час окупації Харківщини зґвалтували жінку

Двох військовослужбовців армії РФ, які вже отримували підозри, викрили у скоєнні ще одного злочину на Харківщині.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, злочинці – входили до складу 3-ї мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу ЗС РФ. Одним із них був командир 99 самохідного артилерійського полку полковник Ахмеров Еміль, інший – водій 752 мотострілецького полку – Констянтин Шляпніков.

«Навесні торік зловмисники обходили будинки та перевіряли осіб, які там проживали. У одному із таких будинків водій запропонував жінці вступити у сексуальний зв’язок з його командиром, на що отримав відмову. Пізніше злочинці повернулись до того ж будинку уже в стані алкогольного сп’яніння. Вони приставили до скроні батька зброю та погрожували розстрілом, таким чином окупанти змусили доньку піти з командиром до будинку», – додали в СБУ.

Росіяни зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов. Тим часом інший злочинець користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, зґвалтував її.

Раніше фігурантам вже повідомляли про підозру за аналогічні злочини, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі росіянам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).