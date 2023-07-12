На 10 років сяде харків’янин, який побив та зґвалтував неповнолітню

Суд оголосив вирок 46-річному харків’янину, який незаконно утримував, побив та зґвалтував 15-річну дівчинку.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2020 року обвинувачений побачив у ліфті 15-річну сусідку. Чоловік схопив неповнолітню за шию та силою затягнув її до своєї квартири.

Харків’янин спочатку побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь, зазначили у прокуратурі.

Обвинувачений незаконно утримував дівчинку до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, його показання постійно змінювались, додали правоохоронці.

Суд визнав винним раніше судимого чоловіка за фактом зґвалтування, вчиненого щодо неповнолітньої та повторно, та за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 ККУ). Харків’янин проведе за ґратами 10 років.