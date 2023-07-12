На 10 лет сядет харьковчанин, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю
Суд объявил приговор 46-летнему харьковчанину, который незаконно удерживал, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2020 года обвиняемый увидел в лифте 15-летнюю соседку. Мужчина схватил несовершеннолетнюю за шею и силой затащил ее в свою квартиру.
Харьковчанин сначала избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотал руки пленкой и заклеил ей рот. Все время, находясь с потерпевшей, мужчина распивал перед ней алкоголь, отметили в прокуратуре.
Обвиняемый незаконно удерживал девочку до утра следующего дня, а затем отпустил.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал, его показания постоянно менялись, добавили правоохранители.
Суд признал виновным ранее судимого мужчину по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетней и повторно, и по факту незаконного лишения свободы (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 УКУ). Харьковчанин проведет за решеткой 10 лет.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд объявил приговор 46-летнему харьковчанину, который незаконно удерживал, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку.".