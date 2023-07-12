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На 10 лет сядет харьковчанин, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю

Общество 15:19   12.07.2023
Виктория Яковенко
На 10 лет сядет харьковчанин, который избил и изнасиловал несовершеннолетнюю Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд объявил приговор 46-летнему харьковчанину, который незаконно удерживал, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2020 года обвиняемый увидел в лифте 15-летнюю соседку. Мужчина схватил несовершеннолетнюю за шею и силой затащил ее в свою квартиру.

Харьковчанин сначала избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотал руки пленкой и заклеил ей рот. Все время, находясь с потерпевшей, мужчина распивал перед ней алкоголь, отметили в прокуратуре.

Обвиняемый незаконно удерживал девочку до утра следующего дня, а затем отпустил.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, его показания постоянно менялись, добавили правоохранители.

Суд признал виновным ранее судимого мужчину по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетней и повторно, и по факту незаконного лишения свободы (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 УКУ). Харьковчанин проведет за решеткой 10 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 15:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд объявил приговор 46-летнему харьковчанину, который незаконно удерживал, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку.".