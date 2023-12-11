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Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину

Общество 13:31   11.12.2023
Виктория Яковенко
Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину

Двух военнослужащих армии РФ, уже получавших подозрения, разоблачили в совершении еще одного преступления на Харьковщине.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, преступники входили в состав 3-й мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии западного военного округа ВС РФ. Одним из них был командир 99 самоходного артиллерийского полка полковник Ахмеров Эмиль, другой – водитель 752 мотострелкового полка – Константин Шляпников.

«Весной прошлого года злоумышленники обходили дома и проверяли проживавших там людей. В одном из таких домов водитель предложил женщине вступить в сексуальную связь с командиром, на что получил отказ. Позже преступники вернулись в тот же дом уже в состоянии алкогольного опьянения. Они приставили к виску отца оружие и угрожали расстрелом, таким образом оккупанты заставили дочь уйти с командиром в дом», — добавили в СБУ.

Россияне закрыли всех остальных членов семьи в подвале и водитель должен следить за тем, чтобы никто не вышел. Тем временем другой преступник, пользуясь тем, что женщина не могла сопротивляться, изнасиловал ее.

Ранее фигурантам уже сообщали о подозрении за аналогичные преступления, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас россиянам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух военнослужащих армии РФ, уже получавших подозрения, разоблачили в совершении еще одного преступления на Харьковщине.".