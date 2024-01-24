Россияне ударили по постам пожарных и «скорой» под Харьковом — ХОВА
Армия РФ около 22:30 23 января обстреляла село Липцы под Харьковом. В целом под обстрелами было около 20 населенных пунктов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вчера около 22:30 оккупанты обстреляли с. Липцы Харьковского района. Повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram утром 24 января.
Он также сообщил, что в результате удара управляемой авиабомбой по селу Казачья Лопань повреждено здание кафе и магазин, в Купянске поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.
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Под обстрелами также были: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиаудары пришлись по Липцам, Казачьей Лопани и Гатищу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: липцы, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ около 22:30 23 января обстреляла село Липцы под Харьковом. В целом под обстрелами было около 20 населенных пунктов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".