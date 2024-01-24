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Росіяни вдарили по постах рятувальників і “швидкої” під Харковом – ХОВА

Події 08:42   24.01.2024
Оксана Горун
Росіяни вдарили по постах рятувальників і “швидкої” під Харковом – ХОВА

Армія РФ близько 22:30 23 січня обстріляла село Липці під Харковом. Загалом під обстрілами було близько 20 населених пунктів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вчора близько 22:30 окупанти обстріляли с. Липці Харківського району. Пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 24 січня.

Він також повідомив, що внаслідок удару КАБ по селу Козача Лопань пошкоджені будівлі кафе та магазину, у Куп’янську пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

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Під обстрілами також були: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Авіаудари припали по Липцях, Козачій Лопані та Гатищу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ близько 22:30 23 січня обстріляла село Липці під Харковом. Загалом під обстрілами було близько 20 населених пунктів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".