Сильные обстрелы Харьковщины: горела подстанция, есть отключения света
Из-за сильных обстрелов армии РФ были масштабные обесточивания в Сумской и Харьковской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.
Там отметили, что за прошедшие сутки на Харьковщине из-за вражеского удара произошел пожар на подстанции – обесточены 3900 потребителей.
Также ночью из-за обстрелов линии 110 кВ произошли обесточивания в Купянском районе. Остались без света более 16,5 тысячи потребителей.
Всего в регионе обесточены около 33 тысяч абонентов, добавили в Минэнерго. В то же время за прошедшие сутки энергетики запитали более 1800 потребителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский, Минэнерго, обстрелы, район, світло, свет, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сильных обстрелов армии РФ были масштабные обесточивания в Сумской и Харьковской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.".