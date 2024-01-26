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Сильные обстрелы Харьковщины: горела подстанция, есть отключения света

Общество 12:15   26.01.2024
Виктория Яковенко
Сильные обстрелы Харьковщины: горела подстанция, есть отключения света

Из-за сильных обстрелов армии РФ были масштабные обесточивания в Сумской и Харьковской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.

Там отметили, что за прошедшие сутки на Харьковщине из-за вражеского удара произошел пожар на подстанции – обесточены 3900 потребителей.

Также ночью из-за обстрелов линии 110 кВ произошли обесточивания в Купянском районе. Остались без света более 16,5 тысячи потребителей.

Всего в регионе обесточены около 33 тысяч абонентов, добавили в Минэнерго. В то же время за прошедшие сутки энергетики запитали более 1800 потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сильных обстрелов армии РФ были масштабные обесточивания в Сумской и Харьковской областях, сообщает Министерство энергетики Украины.".