Сильні обстріли Харківщини: горіла підстанція, є відключення світла

Через сильні обстріли армії РФ були масштабні знеструмлення у Сумській та Харківській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Там зазначили, що минулої доби на Харківщині через ворожий удар сталася пожежа на підстанції – знеструмлені 3900 споживачів.

Також вночі через обстріли лінії 110 кВ сталися знеструмлення у Куп’янському районі. Залишилися без світла понад 16,5 тисячі споживачів.

Загалом в регіоні знеструмлені майже 33 тисячі абонентів, додали в Міненерго. Водночас минулої доби енергетики заживили понад 1800 споживачів.