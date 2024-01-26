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Сильні обстріли Харківщини: горіла підстанція, є відключення світла

Суспільство 12:15   26.01.2024
Вікторія Яковенко
Сильні обстріли Харківщини: горіла підстанція, є відключення світла

Через сильні обстріли армії РФ були масштабні знеструмлення у Сумській та Харківській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Там зазначили, що минулої доби на Харківщині через ворожий удар сталася пожежа на підстанції – знеструмлені 3900 споживачів.

Також вночі через обстріли лінії 110 кВ сталися знеструмлення у Куп’янському районі. Залишилися без світла понад 16,5 тисячі споживачів.

Загалом в регіоні знеструмлені майже 33 тисячі абонентів, додали в Міненерго. Водночас минулої доби енергетики заживили понад 1800 споживачів.

Читайте також: По Харківщині вдарили з “Урагану” – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильні обстріли армії РФ були масштабні знеструмлення у Сумській та Харківській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.".