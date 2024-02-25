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Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 26 февраля

Общество 19:54   25.02.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 26 февраля Фото: Василий Голосный

В понедельник, 26 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 4 до 6 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 градусов со знаком «минус», днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 26 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".