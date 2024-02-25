Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 26 лютого

У понеділок, 26 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.