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Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 26 лютого

Суспільство 19:54   25.02.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області в понеділок – прогноз на 26 лютого Фото: Василь Голосний

У понеділок, 26 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 26 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".