Провоцировал конфликт — ОТЦК о причинах избиения мужчины военкомом в Харькове

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео с избиением гражданского у подъезда мужчиной в камуфлированной одежде, которое опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В ОТЦК подтвердили, что на видео — их сотрудники, однако утверждают, что зафиксирована на нем часть конфликтной ситуации, имевшей место 6 сентября.

Как говорится в официальном сообщении, двое гражданских при общении с группой оповещения «брутально отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки».

«Один из них явно с целью провоцирования конфликта начал неприлично оскорблять военнослужащего. Для урегулирования конфликта и осуществления административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии», — значится в публикации ОТЦК.

При этом командование ОТЦК и Салтовского РТЦК осудили поведение подчиненного, который «отреагировал на провокацию». На время расследования его обещают не привлекать к работе групп оповещения.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину. Омбудсмен опубликовал видео с камеры наблюдения, датированное утром 6 сентября. На нем мужчина в камуфлированной одежде подходит к подъезду, хватает мужчину в гражданском и начинает избивать. Затем на помощь агрессору приходит еще один человек в черном и вместе они силой выводят гражданина из зоны наблюдения камеры.

Видео: Дмитрий Лубинец/Telegram