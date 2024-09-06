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«Вероятно работники ТЦК»: Лубинец показал видео избиения мужчины в Харькове

Происшествия 18:17   06.09.2024
Елена Нагорная
«Вероятно работники ТЦК»: Лубинец показал видео избиения мужчины в Харькове

В Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен опубликовал видео с камеры наблюдения, датированное утром 6 сентября. На нем мужчина в камуфлированной одежде подходит к подъезду, хватает мужчину в гражданском и начинает избивать. Затем на помощь агрессору приходит еще один человек в черном и вместе они силой выводят гражданина из зоны наблюдения камеры.

Видео: Дмитрий Лубинец/Telegram

Лубинец отметил, что для подтверждения или опровержения информации его представитель в Харьковской области Оксана Червякова направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП. В зависимости от ответа и обстоятельств происшествия ему в дальнейшем дадут оценку.

«Такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушение прав человека — необходима надлежащая реакция и ответственность», — подчеркнул омбудсмен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.".