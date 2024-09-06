«Ймовірно працівники ТЦК”: Лубінець показав відео побиття чоловіка в Харкові

У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман опублікував відео із камери спостереження, датоване ранком 6 вересня. На ньому чоловік у камуфльованому одязі підходить до під’їзду, хапає там чоловіка у цивільному та починає бити. На допомогу агресору приходить ще одна людина в чорному і разом вони силою виводять громадянина із зони спостереження камери.

Відео: Дмитро Лубінець/Telegram

Лубінець зазначив, що для підтвердження чи спростування інформації його представниця у Харківській області Оксана Червякова надіслала листа до Харківського ОТЦК та СП. Залежно від відповіді та обставин події їй надалі нададуть оцінку.

«Такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність», — наголосив омбудсман.