«Ймовірно працівники ТЦК”: Лубінець показав відео побиття чоловіка в Харкові
У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсман опублікував відео із камери спостереження, датоване ранком 6 вересня. На ньому чоловік у камуфльованому одязі підходить до під’їзду, хапає там чоловіка у цивільному та починає бити. На допомогу агресору приходить ще одна людина в чорному і разом вони силою виводять громадянина із зони спостереження камери.
Відео: Дмитро Лубінець/Telegram
Лубінець зазначив, що для підтвердження чи спростування інформації його представниця у Харківській області Оксана Червякова надіслала листа до Харківського ОТЦК та СП. Залежно від відповіді та обставин події їй надалі нададуть оцінку.
«Такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність», — наголосив омбудсман.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дмитрий Лубинец, мобілізація, тцк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 18:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.".