Провокував конфлікт – ОТЦК про причини побиття чоловіка військкомом у Харкові

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео зі побиттям цивільного біля під’їзду чоловіком у камуфльованому одязі, яке опублікував омбудсман Дмитро Лубінець.

В ОТЦК підтвердили, що на відео – їхні співробітники, проте стверджують, що зафіксована на ньому частина конфліктної ситуації, яка мала місце 6 вересня.

Як йдеться в офіційному повідомленні, двоє цивільних під час спілкування з групою оповіщення “брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки”.

«Один із них вочевидь з метою провокування конфлікту почав непристойно ображати військовослужбовця. Для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов’язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії», — значиться в публікації ОТЦК.

При цьому командування ОТЦК та Салтівського РТЦК засудило поведінку підлеглого, який “відреагував на провокацію”. На час розслідування його обіцяють не залучати до роботи груп оповіщення.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Омбудсмен опублікував відео із камери спостереження, датоване ранком 6 вересня. На ньому чоловік у камуфльованому одязі підходить до під’їзду, хапає чоловіка у цивільному та починає бити. На допомогу агресору приходить ще одна людина в чорному і разом вони силою виводять громадянина із зони спостереження камери.

Відео: Дмитро Лубінець/Telegram