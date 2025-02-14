Ситуация не улучшается — DeepState о проблемах вблизи Оскола на Харьковщине

Авторы проекта DeepState информируют о продвижении врага на правом берегу реки Оскол на Харьковщине.

«К сожалению, ситуация на плацдармах в районе Двуречной и Новомлынска не становится лучше. Противник имеет продвижение и продолжает закрепляться на местности. В частности, кацапы увеличили контроль в направлении Фиголовки, подойдя на южные окраины села. Также противник занял еще один район в Двуречной. Пока уточняем информацию по другим продвижениям вокруг Двуречной и Западного», — пишут аналитики.

Они также подробно рассказали о проблемах, которые сейчас существуют на этом участке фронта. В частности, по их данным, противник продолжает «насыщать» местность своей пехотой.

«Но штурмует обычно группа из нескольких кацапов, которая прячется в посадках, домах, руинах и т.д. Не хватает экипажей, чтобы их убивать. А вот у врага значительное преимущество в FPV-дронах, которые просто разбирают позиции в 0. К сожалению, имеющиеся подразделения ТРО Сил Обороны в данном районе как не справлялись с удержанием обороны, так и не справляются. Отдельное внимание бойцы обращают на местное командование, в частности, ТГр, которое не справляется, по их мнению, со своими задачами. Так что проблемы остаются, а последствия расширения плацдармов становятся все более неприятными в будущей перспективе, которые враг 100% устроит нам», — отметили в DeepState.