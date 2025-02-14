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На двух участках на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от Deep State

Украина 07:23   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
На двух участках на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от Deep State Фото: Генштаб ВСУ

О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State. 

Аналитики проекта обновили карты боевых действий на Харьковщине. На них указано, что враг сумел захватить новые территории в области. В частности, указано, что ВС РФ продвинулись в районе Фиголевки. 

Также в Deep State заметили успехи врага в около Двуречной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State. ".