На двух участках на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от Deep State

О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State.

Аналитики проекта обновили карты боевых действий на Харьковщине. На них указано, что враг сумел захватить новые территории в области. В частности, указано, что ВС РФ продвинулись в районе Фиголевки.

Также в Deep State заметили успехи врага в около Двуречной.