На двух участках на Харьковщине продвинулась РФ – подробности от Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State.
Аналитики проекта обновили карты боевых действий на Харьковщине. На них указано, что враг сумел захватить новые территории в области. В частности, указано, что ВС РФ продвинулись в районе Фиголевки.
Также в Deep State заметили успехи врага в около Двуречной.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, бои, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State. ".