Ранена женщина — россияне обстреляли село на Харьковщине

Сегодня около 14:30 россияне били из артиллерии по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

«В результате обстрела обломочные ранения рук и ног получила 83-летняя местная жительница. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали в Харькове», — рассказал Вячеслав Задоренко.

На месте удара загорелся пожар в частном доме.