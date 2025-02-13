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Ранена женщина — россияне обстреляли село на Харьковщине

Происшествия 17:44   13.02.2025
Оксана Якушко
Ранена женщина — россияне обстреляли село на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Сегодня около 14:30 россияне били из артиллерии по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

«В результате обстрела обломочные ранения рук и ног получила 83-летняя местная жительница. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали в Харькове», — рассказал Вячеслав Задоренко.

На месте удара загорелся пожар в частном доме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 14:30 россияне били из артиллерии по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.".