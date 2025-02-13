Ранена женщина — россияне обстреляли село на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Сегодня около 14:30 россияне били из артиллерии по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
«В результате обстрела обломочные ранения рук и ног получила 83-летняя местная жительница. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали в Харькове», — рассказал Вячеслав Задоренко.
На месте удара загорелся пожар в частном доме.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Козачья Лопань, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 14:30 россияне били из артиллерии по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.".