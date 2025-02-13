Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині

Сьогодні близько 14:30 росіяни били з артилерії по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілу уламкові поранення рук і ніг отримала 83-річна місцева мешканка. У стані середньої важкості її ушпиталили у Харкові», – розповів Вячеслав Задоренко.

На місці удару зайнялася пожежа у приватному будинку.