Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Сьогодні близько 14:30 росіяни били з артилерії по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Внаслідок обстрілу уламкові поранення рук і ніг отримала 83-річна місцева мешканка. У стані середньої важкості її ушпиталили у Харкові», – розповів Вячеслав Задоренко.
На місці удару зайнялася пожежа у приватному будинку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, Козачья Лопань, обстріл;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 14:30 росіяни били з артилерії по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".