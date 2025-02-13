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Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині

Події 17:44   13.02.2025
Оксана Якушко
Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Сьогодні близько 14:30 росіяни били з артилерії по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілу уламкові поранення рук і ніг отримала 83-річна місцева мешканка. У стані середньої важкості її ушпиталили у Харкові», – розповів Вячеслав Задоренко.

На місці удару зайнялася пожежа у приватному будинку.

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Автор: Оксана Якушко
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Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині
Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині
13.02.2025, 17:44

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 14:30 росіяни били з артилерії по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".