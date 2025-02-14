На двох ділянках на Харківщині просунулась РФ – подробиці від Deep State

Про те, що росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні Deep State.

Аналітики проєкту оновили карти бойових дій на Харківщині. Там вказано, що ворог зумів захопити нові території області. Зокрема, зазначено, що ЗС РФ просунулись у районі Фиголівки.

Також у Deep State помітили успіхи ворога біля Дворічної.