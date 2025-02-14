На двох ділянках на Харківщині просунулась РФ – подробиці від Deep State
Фото: Генштаб ЗСУ
Про те, що росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні Deep State.
Аналітики проєкту оновили карти бойових дій на Харківщині. Там вказано, що ворог зумів захопити нові території області. Зокрема, зазначено, що ЗС РФ просунулись у районі Фиголівки.
Також у Deep State помітили успіхи ворога біля Дворічної.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямку, повідомили у зведенні Deep State. ".