Ситуація не стає кращою – DeepState про проблеми поблизу Осколу на Харківщині

Автори проєкту DeepState інформують про просування ворога на правому березі річки Оскіл на Харківщині.

«На жаль, ситуація на плацдармах в районі Дворічної та Новомлинська не стає кращою. Противник має просування та продовжує закріплюватися на місцевості. Зокрема, кацапи збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села. Також противник зайняв ще один район в Дворічній. Наразі уточнюємо інформацію по інших просуваннях навколо Дворічної та Западного», – пишуть аналітики.

Вони детально розповіли про проблеми, які наразі існують на цій ділянці фронту. Зокрема, за їхніми даними, супротивник продовжує «насичувати» місцевість своєю піхотою.

«Але штурмує, зазвичай, група з декількох кацапів, яка ховається в посадках, будинках, руїнах тощо. Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати. А от у ворога значна перевага в FPV-дронах, які просто розбирають позиції в 0. На жаль, наявні підрозділи ТрО Сил Оборони в даному районі як не справлялися з утриманням оборони, так і не справляються. Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їх думку, зі своїми задачами. Тож проблеми залишаються, а наслідки розширення плацдармів стають все більш неприємними в майбутній перспективі, які ворог 100% нам влаштує», – зазначили у DeepState.