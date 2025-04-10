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ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине

Фронт 07:44   10.04.2025
Оксана Горун
ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Купянска — в селе у госграницы.

«Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Каменки (к северо-востоку от Купянска, недалеко от международной границы)», — проинформировали аналитики в актуальной сводке.

Также россияне продолжают атаковать на северо-западе от Купянска — в районе  Малой Шапковки и Кондрашовки, на севере — в районе Западного и на востоке — у Петропавловки и Степовой Новоселовки.

В то же время российские источники заявил о контратаке Сил обороны в районе Фиголевки (к северу от Купянска).

Иллюстрация: карта DeepState

«9 апреля украинская группа войск «Хортица» сообщила, что российские войска пытаются установить переправы через реку Оскол в направлениях Купянска и Боровой», — пишет ISW.

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Продвижений на Боровском и Харьковском направлениях у оккупантов нет. Хотя российские так называемые «военкоры» пытаются создать иллюзию каких-то успехов на различных участках фронта, подтверждений их заявлениям Институт изучения войны не обнаружил.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Купянска — в селе у госграницы".