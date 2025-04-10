ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Купянска — в селе у госграницы.
«Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Каменки (к северо-востоку от Купянска, недалеко от международной границы)», — проинформировали аналитики в актуальной сводке.
Также россияне продолжают атаковать на северо-западе от Купянска — в районе Малой Шапковки и Кондрашовки, на севере — в районе Западного и на востоке — у Петропавловки и Степовой Новоселовки.
В то же время российские источники заявил о контратаке Сил обороны в районе Фиголевки (к северу от Купянска).
«9 апреля украинская группа войск «Хортица» сообщила, что российские войска пытаются установить переправы через реку Оскол в направлениях Купянска и Боровой», — пишет ISW.
Читайте также: «Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
Продвижений на Боровском и Харьковском направлениях у оккупантов нет. Хотя российские так называемые «военкоры» пытаются создать иллюзию каких-то успехов на различных участках фронта, подтверждений их заявлениям Институт изучения войны не обнаружил.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, граница, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: у россиян есть продвижение в приграничье на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Купянска — в селе у госграницы".