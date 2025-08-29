Где россияне в Харьковской области атакуют больше всего — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды атаковали позиции ВСУ возле Глубокого и в сторону Фиголовки, Кутьковки, сообщил Генштаб.

Два боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских подразделений возле Купянска, два боя продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали возле сел Карповка, Колодязь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боев.