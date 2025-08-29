Live
Где россияне в Харьковской области атакуют больше всего — Генштаб ВСУ

Фронт 17:23   29.08.2025
Оксана Якушко
Где россияне в Харьковской области атакуют больше всего — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды атаковали позиции ВСУ возле Глубокого и в сторону Фиголовки, Кутьковки, сообщил Генштаб.

Два боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских подразделений возле Купянска, два боя продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали возле сел Карповка, Колодязь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки. Сейчас продолжаются семь боев.

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Автор: Оксана Якушко
