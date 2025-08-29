Live
Де росіяни на Харківщині атакують найбільше – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:23   29.08.2025
Оксана Якушко
Де росіяни на Харківщині атакують найбільше – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції ЗСУ біля Глибокого та у бік Фіголовки, Кутьківки, повідомив Генштаб.

Два бої тривають наразі.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українських підрозділів біля Куп’янська, два бої тривають.

На Лиманському напрямку росіяни 17 разів атакували біля сіл Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боїв.

Автор: Оксана Якушко
