В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция
Сообщения о ДТП на проспекте Славы правоохранители получили 8 февраля около 21:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Копы установили, что водитель Renault не убедился в безопасности движения и врезался в припаркованный автомобиль.
«Во время общения инспекторы обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин отказался проходить соответствующий осмотр на месте и решил пройти осмотр состояния алкогольного опьянения в медучреждении, результат которого подтвердил нетрезвость мужчины», — отметили патрульные
Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.
Напомним, в январе в Харьковской области произошло 305 аварий. В Нацполиции отметили, что количество ДТП возросло. 47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы. Установлено, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень опасности на дорогах наблюдается в понедельник и вторник.
Читайте также: Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 13:41;