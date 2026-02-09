Live

В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция

Общество 13:41   09.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция Фото: патрульная полиция

Сообщения о ДТП на проспекте Славы правоохранители получили 8 февраля около 21:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы установили, что водитель Renault не убедился в безопасности движения и врезался в припаркованный автомобиль.

«Во время общения инспекторы обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин отказался проходить соответствующий осмотр на месте и решил пройти осмотр состояния алкогольного опьянения в медучреждении, результат которого подтвердил нетрезвость мужчины», — отметили патрульные

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

Напомним, в январе в Харьковской области произошло 305 аварий. В Нацполиции отметили, что количество ДТП возросло. 47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы. Установлено, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень опасности на дорогах наблюдается в понедельник и вторник.

Читайте также: Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
09.02.2026, 14:34
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
09.02.2026, 13:48
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
09.02.2026, 06:00
Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде
Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде
09.02.2026, 12:34
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
09.02.2026, 12:08
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23

Новости по теме:

02.02.2026
В Харькове – ДТП с автобусом Karsan, пострадал водитель (фото, видео)
31.01.2026
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения (обновлено)
29.01.2026
Бетономешалка и легковушка столкнулись в Харькове — трое пострадавших (фото)
28.01.2026
Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погибла женщина-пешеход
25.01.2026
Автомобиль совершил сальто: опасное ДТП произошло под Харьковом 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о ДТП на проспекте Славы правоохранители получили 8 февраля около 21:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".