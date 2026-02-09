В Харькове пьяный водитель врезался в автомобиль – патрульная полиция

Сообщения о ДТП на проспекте Славы правоохранители получили 8 февраля около 21:00, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы установили, что водитель Renault не убедился в безопасности движения и врезался в припаркованный автомобиль.

«Во время общения инспекторы обнаружили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Гражданин отказался проходить соответствующий осмотр на месте и решил пройти осмотр состояния алкогольного опьянения в медучреждении, результат которого подтвердил нетрезвость мужчины», — отметили патрульные

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

Напомним, в январе в Харьковской области произошло 305 аварий. В Нацполиции отметили, что количество ДТП возросло. 47 аварий произошли с потерпевшими. В результате дорожно-транспортных происшествий за этот период погибли восемь человек, 75 — получили травмы. Установлено, что наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Также высокий уровень опасности на дорогах наблюдается в понедельник и вторник.