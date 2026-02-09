Live

У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція

Суспільство 13:41   09.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція

Повідомлення про ДТП на проспекті Слави правоохоронці отримали 8 лютого близько 21:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи встановили, що водій Renault не впевнився в безпечності руху та врізався у припаркований автомобіль.

«Під час спілкування інспектори виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився проходити відповідний огляд на місці та вирішив пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка», – зазначили патрульні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, у січні на Харківщині сталося 305 аварій. В Нацполіції зазначили, що кількість ДТП зросла. 47 аварій сталися з потерпілими. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод за цей період загинуло вісім людей, 75 – отримали травми. Встановлено, що найбільша кількість ДТП із потерпілими трапляється у суботу. Також високий рівень небезпеки на дорогах спостерігається у понеділок та вівторок.

Читайте також: Постраждали близько пів сотні будинків: КАБи атакували Дергачівщину (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
