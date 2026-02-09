У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція
Повідомлення про ДТП на проспекті Слави правоохоронці отримали 8 лютого близько 21:00, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Копи встановили, що водій Renault не впевнився в безпечності руху та врізався у припаркований автомобіль.
«Під час спілкування інспектори виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився проходити відповідний огляд на місці та вирішив пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка», – зазначили патрульні.
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.
Нагадаємо, у січні на Харківщині сталося 305 аварій. В Нацполіції зазначили, що кількість ДТП зросла. 47 аварій сталися з потерпілими. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод за цей період загинуло вісім людей, 75 – отримали травми. Встановлено, що найбільша кількість ДТП із потерпілими трапляється у суботу. Також високий рівень небезпеки на дорогах спостерігається у понеділок та вівторок.
Читайте також: Постраждали близько пів сотні будинків: КАБи атакували Дергачівщину (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, Нацполіція, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові п’яний водій врізався в припарковане авто – патрульна поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 13:41;