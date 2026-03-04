Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 5 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️.
Днем ожидают небольшие осадки (мокрый снег 💧❄️ и дождь 🌧). На дорогах возможна местами гололедица. В целом погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем от 1 до 6º тепла.
В Харькове прогнозируют небольшие осадки (снег 🌨, мокрый снег 💧❄️, днем с дождем 🌧).
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем 3 – 5º тепла.
