Live

Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области

Погода 20:00   04.03.2026
Оксана Якушко
Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 5 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью местами прогнозируют небольшой снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️.
Днем ожидают небольшие осадки (мокрый снег 💧❄️ и дождь 🌧). На дорогах возможна местами гололедица. В целом погода будет облачной с прояснениями.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3° мороза до 2º тепла, днем от 1 до 6º тепла.

В Харькове прогнозируют небольшие осадки (снег 🌨, мокрый снег 💧❄️, днем ​​с дождем 🌧).
Ветер ожидают северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит около 0°, днем ​​3 – 5º тепла.

Читайте также: Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
Новости Харькова – главное 4 марта: антидроновые сетки на Салтовке и ПВО
04.03.2026, 16:20
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
04.03.2026, 14:01
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
Взрыв возле многоэтажки в Харькове: погиб мужчина, его жена в больнице
04.03.2026, 09:12
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
Антидроновые сетки могут появиться в Харькове: где именно (видео)
04.03.2026, 14:37
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 марта 2026: какой праздник и день в истории
04.03.2026, 06:00
Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области
Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области
04.03.2026, 20:00

Новости по теме:

02.03.2026
Мокрый снег с дождем. Прогноз погоды на 3 марта в Харькове и области
01.03.2026
Днем – до 9 тепла. Прогноз погоды на 2 марта в Харькове и области
20.02.2026
Мороз, туман и гололед. Прогноз погоды на 21 февраля в Харькове и области
19.02.2026
Мокрый снег и гололед. Прогноз погоды на 20 февраля в Харькове и области
18.02.2026
Снег с дождем и гололед. Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мокрый снег и дождь. Прогноз погоды на 5 марта в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 5 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".