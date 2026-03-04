Мокрий сніг і дощ. Прогноз погоди на 5 березня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 5 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️.
Вдень очікують невеликі опади (мокрий сніг 💧❄️ та дощ 🌧). На дорогах можлива місцями ожеледиця. Загалом погода буде хмарною з проясненнями.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2º тепла
вдень від 1 до 6º тепла.
У Харкові прогнозують невеликі опади (сніг 🌨, мокрий сніг 💧❄️, вдень з дощем 🌧).
Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 3 – 5º тепла.
Читайте також: Загроза для водопостачання Харкова: Синєгубов про попередження Зеленського
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мокрий сніг і дощ. Прогноз погоди на 5 березня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 20:00;