Мокрий сніг і дощ. Прогноз погоди на 5 березня у Харкові й області

04.03.2026
Оксана Якушко
Мокрий сніг і дощ. Прогноз погоди на 5 березня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 5 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями прогнозують невеликий сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️.

Вдень очікують невеликі опади (мокрий сніг 💧❄️ та дощ 🌧). На дорогах можлива місцями ожеледиця. Загалом погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 3° морозу до 2º тепла

вдень від 1 до 6º тепла.

 

У Харкові прогнозують невеликі опади (сніг 🌨, мокрий сніг 💧❄️, вдень з дощем 🌧).

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень 3 – 5º тепла.

Автор: Оксана Якушко
