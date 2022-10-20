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Все, что придет в Украину, уйдет добровольно или «в другом виде» — Данилов

Политика 22:13   20.10.2022
Алексей Данилов
секретарь СНБО Украины
Все, что придет в Украину, уйдет добровольно или «в другом виде» — Данилов

Когда они собирают тысячи и отправляют на смерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая сунется на нашу территорию. Надо набраться терпения. Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже поступили более 60 тысяч россиян с 24 февраля.

Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 22:13;

  • Корреспондент Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все, что придет в Украину, уйдет добровольно или «в другом виде» — Данилов".