Все, что придет в Украину, уйдет добровольно или «в другом виде» — Данилов

Когда они собирают тысячи и отправляют на смерть в нашу страну, то нам нужно время перемолоть всю эту мерзость, которая сунется на нашу территорию. Надо набраться терпения. Все, что сюда придет – уйдет отсюда по собственному желанию или в другом виде. Так уже поступили более 60 тысяч россиян с 24 февраля.