Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов
Коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Треба набратися терпіння. Усе, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого.Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, данилов, СНБО; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:13;
Кореспондент Олексій Данілов, секретар РНБО України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов".