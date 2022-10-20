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Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов

Політика 22:13   20.10.2022
Олексій Данілов
секретар РНБО України
Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов

Коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Треба набратися терпіння. Усе, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого.

Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Данілов, секретар РНБО України

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 22:13;

  • Кореспондент Олексій Данілов, секретар РНБО України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов".