Усе, що прийде до України, піде добровільно чи “в іншому вигляді” – Данілов

Коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Треба набратися терпіння. Усе, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого.