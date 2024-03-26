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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы)

Общество 15:51   26.03.2024
Виктория Яковенко
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы) Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте президента, опубликованного во вторник, 26 марта.

Также на сайте президента появился указ о назначении Александра Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим, Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.".