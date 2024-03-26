Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы)
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.
Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте президента, опубликованного во вторник, 26 марта.
Также на сайте президента появился указ о назначении Александра Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим, Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: данилов, Зеленский, президент, СНБО, уволил, указ;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.".