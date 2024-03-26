Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО.

Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте президента, опубликованного во вторник, 26 марта.

Также на сайте президента появился указ о назначении Александра Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим, Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.