Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО: кого призначив (укази)
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.
Про це стало відомо з відповідного указу на сайті президента, опублікованого у вівторок, 26 березня.
Також на сайті президента з’явився й указ про призначення Олександра Литвиненка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Перед цим, Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.".