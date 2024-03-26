Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО: кого призначив (укази)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.

Про це стало відомо з відповідного указу на сайті президента, опублікованого у вівторок, 26 березня.

Також на сайті президента з’явився й указ про призначення Олександра Литвиненка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Перед цим, Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.