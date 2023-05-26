Шольц сообщил, на что не стоит рассчитывать РФ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
России нужно понять, что речь не может идти о заключении какого-то холодного мира — например, превратив существующую линию фронта в новую «границу» между Россией и Украиной.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:32;
Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "России нужно понять, что речь не может идти о заключении какого-то холодного мира — например, превратив существующую линию фронта в…".