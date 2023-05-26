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Шольц сообщил, на что не стоит рассчитывать РФ

Мир 11:32   26.05.2023
Олаф Шольц
канцлер Германии
Шольц сообщил, на что не стоит рассчитывать РФ Фото: Sean Gallup / Getty Images

России нужно понять, что речь не может идти о заключении какого-то холодного мира — например, превратив существующую линию фронта в новую «границу» между Россией и Украиной.

Автор: Олаф Шольц, канцлер Германии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Олаф Шольц, канцлер Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "России нужно понять, что речь не может идти о заключении какого-то холодного мира — например, превратив существующую линию фронта в…".